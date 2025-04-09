Названы самые красивые автомобили по версии Car Design Award-2025

Стали известны обладатели премии, вручаемой в автоиндустрии с 1984 года.

© Lotus

В рамках Недели дизайна в Милане состоялась ежегодная премия Car Design Award, считающаяся своего рода «Оскаром» в автоиндустрии. 13 жюри из самых стран, как Китай, Индия, Великобритания, Бразилии, выбрали самые красивые автомобили в трёх номинациях.

В классе серийных автомобилей победа досталась суперкару Ferrari 12Cilindri. Это пятая награда для машин из Маранелло за всю историю проведения премии с 1984 года. Ранее звания самой красивой серийной машины удостоились Testarossa в 1985-м, Roma в 2020-м, 296 GTB в 2022-м и Purosangue в 2023-м. Второе место в номинации заняла Bugatti Tourbillon, замкнул тройку Kia EV3.

© Car Design Award

Лучшим самым привлекательным концептом-каром признан электрический спорткар Lotus Theory 1. «Серебряным» призером стал DS SM Tribute от Citroen. Третье место поделили сразу три машины — BMW с Skytop, Jaguar с Type 00 и Renault с Embleme.

© Car Design Award

Ну и наконец, награды среди марок удостоилась Renault. Вместе с французским брендом в тройку призеров попали Dacia и Hyundai (второе место на двоих) и Cupra и Genesis, поделившие «бронзу».

© Car Design Award

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