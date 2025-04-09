Chery привезла в Россию удлиненный Tiggo 7L

Уже известна стоимость новой версии Tiggo 7.

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Компания Chery объявила о выходе кроссовера Tiggo 7L на российский рынок и раскрыла стоимость новинки. В дилерских центрах паркетник появится уже в ближайшие дни, сообщила пресс-служба отечественного подразделения.

От Tiggo 7 Pro Max, который официально продаётся в нашей стране с 2023 года, 7L отличается удлиненным кузовом. Длина увеличилась на 40 мм и теперь составляет 4553 мм, остальные габариты остались без изменений. Ширина и высота автомобиля — 1862 мм и 1696 мм соответственно. Колёсная база равна 2670 мм, дорожный просвет — 190 мм.

Tiggo 7L привезли в Россию с безальтернативным 1,6-литровым бензиновым турбомотором, работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Крутящий момент передаётся только на передние колеса. Мощность составляет 150 л.с., а крутящий момент — 275 Н·м. С места до 100 км/ч кроссовер разгоняется за 9,7 секунды.

Chery Tiggo 7L будет представлен в трёх комплектациях: Active, Prime и Ultra. Стоимость — от 2 580 000 рублей.

Дата старта продаж и подробности о комплектациях будут обнародованы позже.

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