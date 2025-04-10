Госдума рассмотрит закон о повышении штрафов за перевозку детей без специальных кресел

Денежное наказание за отсутствие автокресла или бустера вырастет в несколько раз.

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Законопроект об увеличении штрафов за отсутствие детского удерживающего устройства (ДДУ) в автомобиле при перевозке детей внесён в Госдуму. Рассмотрение в первом чтении запланировано на июнь текущего года, говорится в постановлении в электронной базе.

Авторы инициативы в качестве аргумента привели статистику: за последние пять лет количество зафиксированных нарушений правил перевозки детей выросло с 504 886 до 656 026 в год, т.е. на 29%. Ужесточение административных наказаний позволит сократить число подобных случаев, считают депутаты.

Если законопроект будет одобрен, то денежное наказание за перевозку детей без специальных удерживающих устройств вырастет в несколько раз. Штраф для водителей вырастет до 5000 рублей (сейчас 3000 рублей), для должностных лиц — до 50 000 рублей (25 000), для юридических лиц — со 200 000 рублей (100 000).

По действующим требованиям ПДД, детей до 7 лет разрешено перевозить только со специальным креслом или бустером. Перевозка маленьких пассажиров от 7 до 11 лет разрешает без удерживающего устройства, но исключительно на заднем сиденье и с пристегнутыми ремнями безопасности.

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