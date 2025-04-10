На продажу выставлен кабриолет Rolls-Royce Corniche, подаренный Уэйну Гретцки

Всего выпущено 219 таких автомобилей.

© RM Sotheby’s

Аукционный дом RM Sotheby’s воспользовался историческим моментом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и выставил на продажу уникальный Rolls-Royce Corniche четвертого поколения. В 1994 году этот кабриолет был подарен канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки.

Дорогой подарок от «Лос-Анджелес Кингз» был приурочен к достижению Гретцки: забив 802-й гол в карьере, нападающий стал самым результативным бомбардиром в истории НХЛ. Команда выкатила автомобиль на лёд сразу после матча и вручила ключи Гретцки. До конца карьеры канадец довёл свой рекорд до 894 шайб.

После того как 7 апреля текущего года российский хоккеист Александр Овечкин превзошёл канадца по забитым шайбам, Rolls-Royce Corniche был выставлен на продажу. Неясно, как часто ездил Гретцки на этой машине. С 2016 года кабриолет сменил несколько владельцев, и на сегодняшний день на одометре 14 656 км.

Под капотом установлен 6,7-литровый двигатель V8, за переключение передач отвечает 4-ступенчатая «механика». Стоит также отметить адаптивную подвеску и ABS. Кабриолет имеет черную раскраску кузова с несколькими ярко-красными полосками, заводское тонированное лобовое стекло и хромированные зеркала заднего вида.

Ожидаемая цена лота — $500 000. Но поскольку резерв, т.е. минимальный порог, не установлен, редкий Rolls-Royce Corniche IV может уйти с молотка и за меньшую сумму. Онлайн-аукцион завершится 17 апреля.

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