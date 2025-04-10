Россия уступила лидерство по импорту автомобилей из Китая

Отечественный рынок с 2023 года удерживал первое место в списке крупнейших импортеров китайских авто.

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Российский авторынок впервые за два года лишился статуса №1 в мире по ввозу китайских автомобилей. Объём поставок сократился практически вдвое, сообщила Китайская ассоциация автомобильных дилеров (CADA).

В январе и феврале из Китая в Россию экспортировали 57,5 тысяч автомобилей. Для сравнения, за этот же период в 2024 году было отгружено свыше 100 тысяч машин. При том, что в целом мировой импорт «китайцев» за первые два месяца 2025 года вырос на 17%.

В списке крупнейших стран-импортеров китайских автомобилей Россия сейчас занимает третье место. В лидеры вышла Мексика — 85 997 автомобилей, на второй строчке идет ОАЭ с объёмом 71 418 единиц. Замыкают пятёрку Саудовская Аравия и Великобритания с 43 366 и 37 066 машинами соответственно.

Резкое сокращение ввоза китайских автомобилей эксперты объясняют несколькими факторами. Среди них — новые ставки утилизационного сбора и отложенный потребительский спрос в ожидании возможного возвращения западных автобрендов на российский рынок.

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