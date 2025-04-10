Porsche 911 GT3 RS стал в два раза дороже после уникальной доработки

Стоимость эксклюзивного заказа превысила 200 тысяч евро.

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Спортивное подразделение Porsche по спецзаказу из Бразилии построило эксклюзивную версию спорткара Porsche 911 GT3 RS. Работа над этой уникальной модификацией велась два года, сообщили в пресс-службе немецкого автопроизводителя.

Кузов специального Porsche 911 GT3 RS окрашен в золотой цвет Explosive Gold из серии Chromaflair, меняющий тон в зависимости от угла падения света. Раскраска — естественно, ручной работы. Логотип Porsche на кузове и даже ключ от машины тоже окрашены в золотой цвет. Из других особенности можно отметить каркас безопасности, как на гоночном автомобиле, большой задний спойлер, два выхлопных патрубка и массивный диффузор, доступные в спорт-пакете Weissach.

Салон GTS получил чёрную отделку Race-Tex на основе синтетического микроволокна. В частности, этим материалом обшиты рулевое колесо, дверные ручки и подлокотники, рукоятка переключения передач и сиденья. Подчеркивают эксклюзивную обивку интерьера золотистая строчка и карбоновые вставки.

Спецзаказ обошёлся бразильскому клиенту в солидные €202 000. Для лучшего понимания, стандартная версия GT3 RS стоит немногим больше — €248 157, а цена расширенного пакета опций Weissach составляет €36 390.

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