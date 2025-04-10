Porsche 911 GT3 RS стал в два раза дороже после уникальной доработки
Стоимость эксклюзивного заказа превысила 200 тысяч евро.
Спортивное подразделение Porsche по спецзаказу из Бразилии построило эксклюзивную версию спорткара Porsche 911 GT3 RS. Работа над этой уникальной модификацией велась два года, сообщили в пресс-службе немецкого автопроизводителя.
Кузов специального Porsche 911 GT3 RS окрашен в золотой цвет Explosive Gold из серии Chromaflair, меняющий тон в зависимости от угла падения света. Раскраска — естественно, ручной работы. Логотип Porsche на кузове и даже ключ от машины тоже окрашены в золотой цвет. Из других особенности можно отметить каркас безопасности, как на гоночном автомобиле, большой задний спойлер, два выхлопных патрубка и массивный диффузор, доступные в спорт-пакете Weissach.
Салон GTS получил чёрную отделку Race-Tex на основе синтетического микроволокна. В частности, этим материалом обшиты рулевое колесо, дверные ручки и подлокотники, рукоятка переключения передач и сиденья. Подчеркивают эксклюзивную обивку интерьера золотистая строчка и карбоновые вставки.
Спецзаказ обошёлся бразильскому клиенту в солидные €202 000. Для лучшего понимания, стандартная версия GT3 RS стоит немногим больше — €248 157, а цена расширенного пакета опций Weissach составляет €36 390.
Porsche разработала краску автомобиля, мгновенно меняющую цвет