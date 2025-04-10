Стала известна дата мировой премьеры нового Subaru Outback

Седьмое поколение кросс-универсала будет показано в середине апреля.

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Компания Subaru анонсировала мировую премьеру кроссовера Outback нового поколения. Машину представят 16 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба японского бренда.

Интерес к презентации в Subaru «подогрели» коротким тизером, на котором видны очертания внедорожника с экспедиционным багажником на крыше. Скорее всего, это Outback в хардкорной версии Wildernes, которая будет прилагаться в качестве альтернативы стандартному исполнению. Оба варианта будут показаны на Нью-Йоркской автовыставке.

Впрочем, даже стандартный Outback будет больше похож на внедорожник. Судя по шпионским фото с дорожных тестов, кузов был серьёзно переработан и обрел более высокий, квадратный силуэт, присущий классическим внедорожникам.

Известно также, что оснащаться новый Subaru Outback будет подключаемой гибридной силовой установкой, разработанной в тандеме с Toyota. Система включает в себя 2,5-литровый рядный двигатель и электромотор мощностью 120 л.с. Коробка передач — бесступенчатый вариатор, крутящий момент передается на все четыре колеса.

Дебют первого Subaru Outback состоялся в 1994 году. Новое поколение кросс-универсала станет седьмым по счёту. Предшественник седьмой модели впервые сошёл с конвейера в 2019 году.

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