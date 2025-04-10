Ситидрайв запустил новые мобильные приложения для поиска и аренды автомобилей

Теперь необязательно скачивать приложение для Telegram и можно задать автоматический поиск машины поблизости.

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Один из крупнейших в России каршеринг-сервисов Ситидрайв анонсировал запуск новых мобильных приложений, упрощающих поиск и аренду автомобилей. Пользователям будут доступны мини-приложение в Telegram и программа под названием «Радар», сообщила пресс-служба компании.

Мини-приложение в Telegram — веб-версия основного приложения Ситидрайв, напрямую интегрированного в Telegram. С помощью этой программы можно воспользоваться услугой каршеринга без установки дополнительного программного обеспечения на свой смартфон. Работает она даже на устройствах, не поддерживающих последние версии основного приложения для Telegram.

«Радар», в свою очередь, интегрирован в главное меню приложения Ситидрайв и упрощает поиск доступных автомобилей. Пользователи могут задать параметры поиска, используя интерактивную карту, после чего программа автоматически найдёт машины в пределах пешей доступности. Среди функций имеется возможность автоматической резервации найденного авто, push-уведомления о результатах поиска и фильтры для выбора класса, модели и опций, таких как детские кресла и транспондеры.

Также Ситидрайв разработал и внедрил мобильное приложение FMS App для работы автопарка. С помощью этой программы сотрудники получат доступ к базе с данными по осмотру и диагностике состояния автомобилей, планируемому ремонту, и.т.д.

«В динамично развивающемся рынке каршеринга мы стремимся не просто соответствовать трендам, а формировать их. Мы убеждены, что инвестиции в цифровые решения – это ключ к устойчивому развитию и лидерству», — прокомментировал Эдуард Мингажев, генеральный директор Ситидрайва.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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