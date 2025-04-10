Black Edition: седан Hongqi H5 получил новую топовую комплектацию в России

Новая версия на 160 тысяч дороже варианта Deluxe.

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Китайский премиальный бренд Hongqi привёз в Россию новую топовую комплектацию бизнес-седана Hongqi H5, который вышел на отечественный рынок ещё в июле 2023 года. О расширении гаммы сообщила пресс-служба российского подразделения марки.

Как следует из названия, главное отличие Black Edition — стилистическое оформление. Дизайн-пакет экстерьера включает затемненную решетку радиатора, черные молдинги дверей и крышки багажника, а также черный молдинг заднего бампера. Передняя и задняя оптика выполнены в характерном затемненном исполнении. Дополняют образ легкосплавные 18-дюймовые диски чёрного цвета.

В отделке салона использованы полированные алюминиевые накладки и черная обивка потолка. Единственное пополнение в списке оснащения — вентиляция и обогрев задних сидений, которых нет в других комплектациях.

По техническому оснащению новая Hongqi H5 Black Edition не отличается от других комплектаций. Под капотом седана установлен бензиновый турбомотор рабочим объёмом 2,0 литра. Пиковая мощность — 218 л.с. За переключение передач отвечает 8-ступенчатый «автомат». С места до 100 км/ч автомобиль ускоряется за 7,8 секунды, максимальная скорость достигает 230 км/ч.

Стоимость Hongqi H5 Black Edition — 5 150 000 млн рублей. Это на 160 тысяч дороже Deluxe, которая ранее возглавляла список комплектаций.

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