Электромобиль «Атом» получил колесные диски от экс-поставщика Ford и Volkswagen

Разработчики отечественного батарейного автомобиля объявили о сотрудничестве с красноярским производителем дисков.

© АО «Кама»

Новый российский электрокар «Атом» будет оснащен колесными дисками, выпущенными отечественным предприятием. Об этом рассказал официальный Телеграм-канал стартапа.

Поставщиком литых дисков выступит компания SKAD, основанная в 2002 году в Красноярске и поставлявшая свою продукцию таким мировым автопроизводителям, как Ford и Volkswagen. Первая партия дисков уже поступила на производственную площадку «Атома» и проходит приемку специалистами завода.

«Специально для «Атома» российский бренд SKAD создал модель легкосплавных дисков. Дизайн диска был разработан нашей командой, а конструкция дисков прорабатывалась совместно со специалистами SKAD с учетом веса электромобиля», — рассказали в компании «Кама», которая занимается разработкой отечественного электромобиля.

17-дюймовые диски шириной 6,5 дюймов способны выдержать максимальную нагрузку в 645 кг на каждый диск. Вес одного диска составляет 10,06 кг, колесо в сборе весит 20 кг.

Ещё в октябре прошлого года стало известно, что отечественную батарейную машину экипируют шинами итальянской марки Pirelli.

Товарный выпуск «Атома» стартует в июле нынешнего года. Производство отечественного электрокара будет налажено на столичном автозаводе «Москвич».

Электромобиль «Атом» оснастят высокотехнологичным стеклом, сделанным в России