McLaren объявила о возвращении в «24 часа Ле-Мана»

Победители марафона 1995 года попробуют повторить свой успех в 2027-м.

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Британский производитель гоночных и спортивных машин McLaren возвращается в топовый класс «24 часов Ле-Мана». В 2027 году компания выставит заводскую команду в главном марафоне в мировом автоспорте и проведёт полный сезон в чемпионате мира по гонкам на выносливость, об этом было официально объявлено 10 апреля.

«Мы возвращаемся», — говорится в тизере McLaren, на котором изображен затемненный гиперкар.

Подробности проекта будут анонсированы позже. По сведениям инсайдеров, McLaren будет участвовать в соревнованиях с гиперкаром на базе шасси Dallara LMP2 и с мотором собственной разработки. По такой же схеме болиды для «Ле-Мана» строят BMW и Cadillac.

30 лет назад, в 1995 году, McLaren дебютировала в «24 часах Ле-Мана» и сходу одержала победу в топовом классе, одолев таких соперников, как Ferrari Jaguar, Chevrolet, Porsche, Nissan Toyota и Honda. Ещё один подиум британская марка завоевала в 1997-м, когда заняла второе и третье места. Спустя два года она свернула программу участия в гонках на выносливость.

McLaren имеет достаточно обширную гоночную программу на сегодняшний день. Помимо Ф-1, британская компания участвует в электрическом чемпионате мира Формула E, американской формульной серии IndyCar и внедорожном первенстве Extreme H.

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