Новый премиум-кроссовер Avatr 11 появился в российских автосалонах

В начале нынешнего года в продажу поступил электрокроссовер 2024 года выпуска.

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Электрический кроссовер Avatr 11 2025 года выпуска доставлен в Россию и уже доступен у официальных дилеров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Changan, которое поступило «Рамблер Авто» в четверг, 10 апреля.

Как и прошлогодняя модель, Avatr 11 доступен в нашей стране в трёх моторных вариантах. Стандартная версия оснащается одним электромотором с отдачей на 313 сил и задним приводом, запас тяговой батареи — до 575 км. Средняя и топовая модификации оборудованы двумя электрическими двигателями мощностью 578 л.с, имеют привод на все четыре колеса и отличаются от младшей версии дальнобойностью на 625 км.

Габариты батарейного паркетника составляют 4880 х 1970 х 1601 мм колесная база 2975 мм. По размерам Avatr 11 находится в одном классе с такими премиальными «немцами», как Mercedes-Benz EQE и BMW X6. Компоновка салона доступна в вариантах на четыре и пять мест.

«Новейшая модель представлена в 56 вариантах исполнения экстерьера и интерьера, чтобы каждый смог подобрать идеальный вариант по своим личным предпочтениям», — рассказали в «Чанъань Моторс Рус» о комплектациях Avatr 11.

Стоимость электрической новинки составляет от 6,9 млн до 7,8 млн рублей.

По состоянию на сегодняшний день в России открыто 19 дилерских центров премиального суббренда Changan в девяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Перми, Воронеже, Калининграде и Уфе. В ближайшее время также откроется автосалон в Тюмени.

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