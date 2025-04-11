Самый дорогой дорожный автомобиль BMW заметили на тестах

Кабриолет BMW Skytop вышел на дорожные испытания.

© BMW

Ультраэксклюзивный родстер BMW Skytop замечен на тестах на немецком гоночном кольце Нюрбургринг. В объективы фотографов-шпионов попал закамуфлированный предсерийный прототип.

© Carscoops

Судя по видео на YouTube-канале CarSpyMedia, тестовая модель полностью соответствует концепт-кару, показанному в мае прошлого года на выставке Concorso d'Eleganza Villa d'Este на озере Комо. Отличительная особенность экстерьера Гран Турера — длинный капот с тонкими фарами, радиаторная решётка с горизонтальными ламелями и огромные вырезы по обе стороны переднего бампера. Также прототип унаследовал от шоу-кара тонкие как бритва задние фонари и колесные диски дизайна типа «турбина». Единственное нововведение — красная окантовка съёмной крыши.

BMW не спешит делиться подробностями о силовом агрегате. По сведениям инсайдеров, под капотом Skytop установлен 4,4-литровый твин-турбо V8, выдающий 617 л.с. За переключение передач отвечает классический 8-ступенчатый «автомат», привод — на все четыре колеса.

© BMW

Всего будет выпущено 50 экземпляров BMW Skytop. Все автомобили уже проданы, первые поставки запланированы на конец 2025 года. Стоимость — $560 тысяч или 47,6 млн рублей. То есть Skytop станет самой дорогой моделью в линейке «баварцев», даже флагманский суперкроссовер XM стоит в несколько раз меньше.

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