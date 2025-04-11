Зарядка на фоне звездного неба: Porsche запатентовала голограмму для электрокаров

Таких технологий в сегменте электромобилей ещё не было.

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Компания Porsche разработала технологию, которая превратит скучный и не всегда быстрый процесс зарядки электромобиля в яркое зрелище. Документацию на инновационный девайс обнаружил TopGear в немецком ведомстве по патентам и товарным знакам (DPMA).

В Штутгарте придумали голографический дисплей для крышки зарядного устройства. Во время зарядки на порт будет проецироваться информация о количестве пополненной электроэнергии, времени до конца полной зарядки и запасе хода. Устройство предполагает наличие датчика LiDAR, поэтому для вывода сведений автовладельцу будет достаточно взмахнуть рукой.

Мало того, вместе с данными по подзарядке голографическое устройство будет показывать картинку ночного неба со звездами и луной, превращая зону зарядки электрокара в планетарий. Причём за счёт специальных пикселей изображение будет видно даже днём.

Porsche не первый автопроизводитель, экспериментирующий с голографической картинкой. Можно вспомнить «умную» голограмму Ford с изображением охранников и собак, отпугивающих злоумышленников от машины. Встречаются и более практичные и полезные идеи, как виртуальный голографический сенсорный дисплей от BMW. До серийного производства ни одно это решение, правда, пока не дошло.

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