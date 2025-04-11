Ретромоды, гибрид и мобильные стенды: семь уникальных концептов Jeep для «Пасхального Сафари»

Автопробег с участием спецверсий внедорожников Jeep пройдёт с 12 по 20 апреля в Юте.

© Stellantis

Компания Jeep анонсировала ряд ретро-внедорожников для традиционного Easter Jeep Safari («Пасхальное Сафари Jeep»), которое в 2025 году пройдёт уже в 59-й раз. На дистанцию 9-дневного пробега отправятся семь уникальных концепт-каров от популярной американской марки.

Ежегодно инженеры и дизайнеры Jeep отладывыют в сторону все привычные нормы, правила и специальном «Пасхальному Сафари» строят любопытные, забавные и иногда совершенно невообразимые «вездеходы» на базе имеющихся моделей. И грядущий Easter Jeep Safari не станет исключением.

Концепт-кары Jeep для «Пасхального Сафари-2025»

Jeep Convoy Concept – Gladiator Mojave в стиле армейского Gladiator SJ, впервые выпущенного в 1963 году, с кастомными передними крыльями, капотом, передней панелью и светотехникой;

© Stellantis

Jeep Bug Out 4xe — удлиненный Jeep Wrangler с карбоновым кузовом, приподнятой крышей и увеличенным дорожным просветом. Нижняя часть кузова плотно загерметизированы, поэтому джип не боится бродов и других водных преград на вашем маршруте. Ещё кузове имеется электроскутер Jeep и гамак для отдыха.

© Stellantis

Jeep Rewind — эффектный фиолетовый внедорожник без крыши и дверей на базе Jeep Wrangler. Раскраска является отсылкой к 80-м и 90-м, когда в моде были яркие неоновые цвета;

© Stellantis

Jeep Wrangler 4xe Blueprint Concept — ярко-синий джип одним из самых продвинутых в «пасхальной» линейке. Машина оснащена подключаемым гибридом. В тентованном салоне имеется многофункциональный руль, кожаные сиденья, выдвижной столик в двери. Главная фишка — в общей сложности 35 QR-кодов на внешних деталях и аксессуарах машины, которые посетители Easter Jeep Safari могут считать и купить прямого с завода.

© Stellantis

Jeep Wrangler 4xe Sunchaser — еще один мобильный стенд, как Blueprint Concept, построенный исключительно для демонстрации аксессуаров и комплектующих. Из интересных решений можно отметить вентилируемые стальные расширители крыльев и поворотные допфары над ветровым стеклом.

© Stellantis

Jeep Gladiator High Top Honcho – вдохновленный популярным в 70-х пикапом Honcho с классическими оранжево-красными элементами на кузове и большими 40-дюймовыми колесами с дисками белого цвета.

© Stellantis

Jeep J6 Honcho – очередной ретро-концепт в линейке, отсылающий к пикапу Comanche, который выпускался во второй половине 80-х и начале 90-х. За основу был взят четырехдверный Gladiator Rubicon.

© Stellantis

59-е в истории «Пасхальное Сафари» состоится с 12 по 20 апреля. С самого своего основания в 1967 году внедорожный фестиваль проводится в окрестностях американского города Моаб, штат Юта, и собирает тысячи поклонников джипов. В последние годы выставки, проводимые между пробегами, посетили 20 тысяч человек.

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