Mercedes незаметно поменяла знаменитый логотип с трехлучевой звездой

Эмблему поменяли без лишней помпы и официальных заявлений.

© Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Популярный немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz AG втихую изменил свой логотип, которые оставался неизменным с 2011 года. Узнаваемая трехлучевая звезда на месте, но стиль эмблемы стал совершенно другим, передаёт AutoBild.

Логотип лишился хромированного объёмного 3D оформления. Теперь трехлучевая звезда — плоская и белая. Этот дизайн уже фигурирует в годовых отчётах, фирменных бланках и на страницах Mercedes в соцсетях.

«Приверженцы традиций могут вздохнуть с облегчением. Значок Mercedes на капоте, руле и колесных дисках останется серебряным и объёмным», — рассказали в AutoBild.

Официально в Mercedes никак не комментируют смену логотипа. Источники в компании объясняют, что такое лого более современно, понятно и универсально. В частности, плоский дизайн лучше смотрится на экранах компьютеров и смартфонов.

© Mercedes-Benz

Логотип Mercedes в виде трехлучевой звезды появился в 1909 году и за прошедшие 116 лет менялся неоднократно: от золотого оригинала до лаврового венка и нынешнего минимализма. Экспериментировали в Штутгарте и с плоским изображением, с 2007-го и 2010-го, но в конечном итоге вернулись к объёму варианту.

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