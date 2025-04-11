Tesla представила бюджетную версию Cybertruck

Упрощенный пикап имеет один мотор, задний привод, уменьшенный дорожный просвет и тканевый салон.

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Американский производитель электромобилей Tesla ещё на премьере в ноябре 2023 года анонсировал три версии своего футуристичного пикапа Cybertruck. До сих пор в продаже были доступны только две полноприводные модификации: с двумя электромоторами (Dual Motor AWD) и тремя (Tri-motor AWD Cyberbeast). Дебют третьей комплектации состоялся только теперь, сообщает Forbes.

На торжественном открытии своего представительства в Саудовской Аравии в минувший четверг, 10 апреля, компания Илона Маска показала эту самую третью версию «Кибертрака» — Single Motor RWD. Это заднеприводная модификация с менее мощной, одномоторной силовой установкой на 315 л.с. Для сравнения, версии AWD выдают 600 и 845 л.с. По сравнению с полноприводными версиями «младший» Cybertruck набирает скорость с места до 100 км/ч на несколько секунд медленнее — за 6,6 секунды.

Дорожный просвет уменьшен с 406 до 243 мм. Кроме того, адаптивная подвеска младшей комплектации не положена. Грузоподъёмность тоже меньше и составляет 1134 кг против 1590 кг на Dual Motor AWD, но одинаковая с Tri-motor AWD Cyberbeast. По крайней мере запас хода на одном заряде сопоставим со старшими исполнениями и составляет 563 км.

В салоне установлено всего 7 динамиков, тогда как на других версиях их 15. Обивка интерьера выполнена из ткани, а не из натуральной кожи. В багажнике нет розеток, как на других Cybertruck.

Стоимость упрощенного Cybertruck — $69 990. Пикап Tesla в средней комплектации стоит $79 990, а старшая версия обойдётся в $99 990.

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