Стало известно, как будет выглядеть первый белорусский электромобиль

Электрокар будет не похож на свой бензиновый прототип.

© UNIMO

Первый белорусский электрокар Belgee EX50 получит ряд уникальных деталей экстерьера. Об этом рассказали дизайнеры Unimo, отвечающие за разработку внешнего облика автомобиля.

Электрокроссовер EX50 будет построен на базе бензинового Belgee X50, локализованного паркетника Geely Coolray. Однако машина будет отличаться от своего прототипа с ДВС.

«Мы изготовили оригинальный передний бампер, юбки переднего и заднего бамперов и решетку радиатора с вертикальными светодиодными полосками и светящимся логотипом», — поделились подробностями в инжиниринговой компании на своей странице VK, предоставив несколько изображений.

Конвертацией Belgee X50 в электромобиль с ноября 2023 года занимается Объединённый институт машиностроения НАН Белоруссии, который с нуля строит электродвигатель. Отдача агрегата составит 163 л.с. и 300 Н·м крутящего момента. От зарядки от зарядки батарейный кроссовер сможет проезжать, как заявляют в Belgee, свыше 400 км.

© UNIMO

На конвейер первый белорусский электромобиль встанет в 2026 году. Ориентировочная стоимость Belgee EX50 — $25-30 тысяч, что в переводе на российские рубли равно 2,1-2,5 млн

С августа прошлого года Belgee официально представлен на российском рынке. На сегодняшний день модельный ряд белорусского бренда в нашей стране представлен двумя локализованными кроссоверами — X50 (Geely Coolray) и X70 (Atlas Pro).

Ситидрайв заключил сервисный договор с Geely и Belgee