Hyundai зарегистрировала в России свой новый флагманский кроссовер

Мировая премьера электрического Ioniq 9 состоялась в ноябре 2025 года.

Ведущий корейский автопроизводитель Hyundai, прекративший производство и продажи своих автомобилей в России в 2022 году, подал заявку в Роспатент. Патент оформлен на новейший электрокар Ioniq 9.

Судя по данным из электронной базы, заявка была принята на рассмотрение российским ведомством еще 27 ноября прошлого года, то есть примерно через неделю после презентации Ioniq 9 в Лос-Андежелесе. Заявка была подана на дизайн автомобиля и действует со дня подачи.

Регистрация машины в Роспатенте не означает, что Hyundai собирается вернуться на российский рынок и готовится запустить продажи Ioniq 9 в нашей стране. Скорее это превентивные меры для защиты авторских прав на экстерьер кроссовера.

Hyundai Ioniq 9 стал новым флагманом корейской компании. Электрический кроссовер имеет два моторных вариантах: на 215 л.с. в переднеприводной версии и на 308 «лошадок» — в 4WD модификации. Максимальный запас хода достигает 620 км.

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