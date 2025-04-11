Парадокс в Ф-1: 18-летний гонщик не сможет водить подаренный суперкар Mercedes

Новичок Формулы-1 Андреа Кими Антонелли может стать чемпионом раньше, чем ему разрешат водить мощную машину.

© Mercedes-Benz

Удивительная и одновременно странная история сложилась в Формуле-1. Концерн Mercedes-Benz подарил своему новому гонщику суперкар AMG GT 63 S, но водить эту машину он не сможет, причем до 2028 года.

Дело в том, что 18-летний Андреа Кими Антонелли, сменивший в заводской команде Mercedes Льюиса Хэмилтона, только в январе нынешнего года сдал на водительские права. По крайней мере на дорогах в родной Италии, согласно местным законам, он не имеет права ездить на 577-сильном суперкаре в ближайшие три года. В лучшем случае юный гонщик может сесть за руль машины мощностью 141 л.с.

© Mercedes-Benz

Парадокс в том, что теоретически Антонелли может стать чемпионом мира Формулы-1 даже раньше, чем получит разрешение на вождение мощного дорожного Mercedes. Ситуация абсурдная, но, как говорится, закон есть закон.

В своей дебютной гонке Ф1 в середине марта, на Гран При Австралии, Антонелли прорвался с 16-го стартового места на 4-е на финише. На этапах в Китае и Японии он финишировал шестым. В двух из трёх этих гонках он опередил своего предшественника в Mercedes, семикратного чемпиона мира и победителя 105-ти этапов Льюиса Хэмилтона на Ferrari.

В молодежных гоночных сериях Антонелли, который является воспитанником юниорской программы Mercedes, четыре раза подряд стал чемпионом. Он поочередно выиграл титулы в итальянской и немецкой Ф-3, а также в ближневосточных и европейских формулах.

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