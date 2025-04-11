Лимитированный суперкар Hennessy Venom F5 уйдет с молотка

Прогнозируемая стоимость — свыше $2 млн.

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Один из самых быстрых в мире дорожных автомобилей Hennessy Venom F5 выставлен на торги. Учитывая лимитированный тираж и закрытый приём заказов до 2026 года, это единственная возможность приобрести 1800-сильный суперкар сейчас.

Выставленный на аукцион лот — один из 24-х выпущенных на данный момент экземпляров. Все машины были проданы ещё до начала мелкосерийного производства в 2020 году. Причём в год компания Hennessey Performance Engineering из Техаса выпускает всего по несколько штук, а ценник начинается от $2 млн.

Оснащается суперкар 6,6-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом. Отдача агрегата составляет 1842 л.с., за переключение передач отвечает 7-ступенчатый «робот». До «сотни» суперкар разгоняется за 2,6 секунды и развивает 482 км/ч.

Выставленный на продажу Venom F5 был выпущен в 2023 году. Машина с пробегом: на одометре 2414 км.

Онлайн-торги продлятся до 17 апреля. Уже сейчас минимальная ставка достигла $900 тысяч и, скорее всего, за оставшиеся шесть дней стоимость превысит отметку в $2 млн (170 млн рублей). Предыдущий экземпляр Venom F5 в прошлом году ушёл с молотка ровно за $2,2 млн (187 млн рублей).

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