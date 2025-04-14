Составлен рейтинг самых надёжных автомобилей в России

Перечислены машины, которые меньше всего нуждаются в ремонте.

Международная сеть автосервисов Fit Service изучила 3 млн машинозаездов и более 18 тысяч отзывов, составив на их основе рейтинг надёжности автомобилей в России. Лидирующие позиции остались за брендами и автомобилями, которые с 2022 года в нашей стране официально не представлены.

Как пишет «Российская газета», рейтинг надежности составлен на основе среднего процента поломок для автомобилей в возрасте от 3 до 23 лет. Самыми надёжными признаны автомобили с наименьшим процентом неполадок и выходов из строя.

Возглавила рейтинг чешская Skoda, на долю которой приходится 47,5% поломок. Следом с показателем 48,7% идёт немецкая Mercedes-Benz, замыкает тройку самых надёжных марок машин японская Toyota — 48,9%.

Рейтинг самых надёжных марок автомобилей

Skoda — 47,5%; Mercedes-Benz — 48,7%; Toyota — 48,9%; Lexus — 49% ; BMW — 49,1%; Dodge — 49,4%; Infiniti — 49,4%; Porsche — 49,4%; Subaru — 49,5%; Opel — 49,9%.

В модельном рейтинге первую строчку занял люксовый внедорожник Mercedes-Benz G-Class с наименьшей долей поломок, которая составляет 44,1%. Седан Toyota Camry стал вторым с результатом 45,1%. Третья позиция осталась за гибридным хэтчбеком Toyota Prius (46%).

Самым надёжной машиной российского концерна АвтоВАЗ признана Lada 2112 (50,8%). Следом идут Lada Xray (50,9%) и флагманская Lada Vesta (50,9%).

Представлен мировой рейтинг самых надёжных марок автомобилей