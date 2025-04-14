Китайский электроседан Roewe D6 попал в Книгу рекордов Гиннесса

Серийный седан установил мировой рекорд по расходу электроэнергии.

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Китайская автомобильная SAIC переписала рекорд по расходу энергоэффективности электрических автомобилей. Новый ориентир отныне принадлежит батарейному седану Roewe D6, сообщает портал CarNewsChina.

По ходу пятидневного пробега по 1973-километровой трассе Цинхай — Тибет автомобиль показал рекордный расход электричества 9,1 кВт·ч на 100 км, несмотря на сложные погодные условия: мороз −12 °C и метели. Для серийных «электричек» массового производства это рекорд энергоэффективности. Причём достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

До абсолютного рекорда Roewe D6, правда, далеко. В марте 2024 года электрический концепт-кар Mercedes-Benz EQXX показал внушительный результат — 7,4 кВт·ч на 100 км пути.

В зависимости от комплектации Roewe D6 оснащается электромотором на 127 или 141 л.с. Ёмкость тяговой батареи тоже разная и составляет 42,8 / 53,9 кВт·ч. Запас хода — 450 и 520 км соответственно.

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