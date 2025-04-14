Китайский электроседан Roewe D6 попал в Книгу рекордов Гиннесса
Серийный седан установил мировой рекорд по расходу электроэнергии.
Китайская автомобильная SAIC переписала рекорд по расходу энергоэффективности электрических автомобилей. Новый ориентир отныне принадлежит батарейному седану Roewe D6, сообщает портал CarNewsChina.
По ходу пятидневного пробега по 1973-километровой трассе Цинхай — Тибет автомобиль показал рекордный расход электричества 9,1 кВт·ч на 100 км, несмотря на сложные погодные условия: мороз −12 °C и метели. Для серийных «электричек» массового производства это рекорд энергоэффективности. Причём достижение занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
До абсолютного рекорда Roewe D6, правда, далеко. В марте 2024 года электрический концепт-кар Mercedes-Benz EQXX показал внушительный результат — 7,4 кВт·ч на 100 км пути.
В зависимости от комплектации Roewe D6 оснащается электромотором на 127 или 141 л.с. Ёмкость тяговой батареи тоже разная и составляет 42,8 / 53,9 кВт·ч. Запас хода — 450 и 520 км соответственно.
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