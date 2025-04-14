Stellantis опроверг слухи о продаже Maserati из-за тарифов Трампа

Топ-менеджер итальянской марки выступил с заявлением.

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Крупнейший в мире автоконцерн Stellantis не собирается продавать бренд Maserati. Об этом один из высокопоставленных менеджеров заявил в беседе Reuters.

Итальянский производитель люксовых автомобилей ушел в минус по итогам прошлого года, продав на 57% меньше машин, чем годом ранее — 11 300 экземпляров. А за первые три месяца 2025 года спрос на автомобили Stellantis упал на 48% относительно первого квартала прошлого года.

Слабое финансовое положение Maserati усугубилось ввозными пошлинами в США. «Итальянцы» оказались в числе главных пострадавших от 25-процентных тарифов, так как собственного производства в Штатах у них нет и, следовательно, все автомобили на местном рынке облагаются новой пошлиной.

На прошлой неделе в СМИ появились разговоры о том, что на фоне слабых продаж и проблем с поставками автомобилей на один из крупнейших в мире авторынков Stellantis может продать Maserati

«Stellantis подтвердила свою приверженность Италии, своим работникам и всем своим брендам, включая Maserati», — опроверг предположения новый генеральный директор Maserati Санто Фичили.

Maserati входит в портфель Stellantis с 2021 года наряду с Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot и другими автобрендами Fiat Chrysler Automobiles и PSA Group. Слухи о том, что «трезубец» будет продан появляются уже не в первый раз. Буквально осенью прошлого года в СМИ была информация о том, что новым владельцем итальянского люксового бренда станет китайский концерн Chery. Подтверждения эти слухи не нашли.

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