Уникальный электрокар побил рекорд машины Ф-1 на трассе Top Gear

Достижение болида Формулы-1 продержалось 21 год.

© McMurtry

Прототип гоночного электрокара McMurtry Speirling обновил абсолютный рекорд тестового трека журнала Top Gear в британском Дансфолде. Причём батарейный автомобиль проехал быстрее машины Формулы-1, сообщает Motor1.

Под управлением Стига, бессменого водителя-испытателя TopGear, McMurtry Speirling преодолел 2,8-километровое кольцо с 12 поворотами за 55,9 секунды. Это на 3,1 секунды быстрее, чем болид Renault R24, которому с 2004 года безраздельно принадлежало лучшее время круга.

Для сравнения, обладатель звания самого быстрого дорожного автомобиля Aston Martin Valkyrie проехал кольцо Top Gear за 1 минуту и 9,6 секунды. Т.е. разница составляет 13,7 секунд.

McMurtry Speirling — электрический двухместный спорткар производства британской компании McMurtry Automotive. Машина с карбоновым кузовом оснащается электрической силовой установкой на 1013 л.с., и разгоняется до «сотни» за 55 секунды. Максимальная скорость – 300 км/ч.

Обеспечиваются впечатляющие скоростные характеристики McMurtry Speirling не только мощной силовой установки. Машина по примеру болидов Ф-1 конца 70-х и 80-х оснащается активным граунд-эффектом. Вентилятор «выкачивает» воздух из-под днища, что обеспечивает запредельной высокий уровень прижимной силы — 2000 кг прижима при весе машины 1000 кг. Фактически McMurtry может ездить по потолку.

Рекорд Top Gear – не первый для McMurtry Speirling. В 2022 году уникальный спорткар проехал трассу на Фестивале скорости в Гудвуде за 39,08 секунды.

Top Gear попробует установить рекорд на бездорожье