McLaren установил личное достижение в Ф-1 с 2010 года

Всего два года назад гонщики «оранжевых» боролись за попадание в топ-10 чемпионата.

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Британский автопроизводитель McLaren продолжает переписывать личные достижения в Формуле-1 за последние 10-15 лет. После четвертого этапа сезона-2025, Гран При Бахрейна, «оранжевые» лидируют в чемпионате со 100-процентным результатом, чего с ними не происходило с 2010 года.

Выиграв ночную гонку на трассе Сахире в минувшее воскресенье, австралиец Оскар Пиастри опередил гонщика Red Bull Макса Ферстаппена и вышел на второе место в личном зачете. Возглавляет чемпионат его партнер по команде Ландо Норрис, финишировавший третьим в Бахрейне. Первую строчку McLaren занимает и в командном зачете, где набрала на треть больше очков, чем ближайший преследователь Mercedes — 151 против 93.

Чемпионат пилотов Ф1 после четырех этапов

1. Ландо Норрис (McLaren) – 77;

2. Оскар Пиастри (McLaren) – 74;

3. Макс Ферстаппен (Red Bull) – 69.

Командный зачет Ф-1 после четырех этапов

1. McLaren – 151;

2. Mercedes – 93;

3. Red Bull — 71;

4. Ferrari – 57.

В предыдущий раз заводская команда британского автопроизводителя была впереди в чемпионате со 100-процентным результатом, два первых места в личном зачете и лидирование в Кубке конструкторов, в июне 2010 года. По итогам сезона McLaren, правда, остался без титула, а спустя несколько лет оказался в кризисе, из которого окончательно выбрался только в 2024 году, когда выиграл командный зачет.

Наилучшим свидетельством прогресса McLaren является тот факт, что ещё два года британская команда после четырех этапов была только пятой в Кубке конструкторов, а ее самый результативный гонщик Норрис был девятым в чемпионате, тогда как Пиастри находился на 11-м месте.

В сезоне-2025 запланировано 24 этапа. Следующий старт состоится 20 апреля в Саудовской Аравии.

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