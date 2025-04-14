Раскрыта интрига вокруг автобренда «из сердца Европы»

Новой марки на российском рынке не будет.

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В понедельник, 14 апреля, состоялась «премьера» так называемого бренда из сердца Европы, наделавшая немало шуму в СМИ на прошлой неделе. Этим торговым знаком оказалось уже хорошо знакомое российским автомобилистам название.

В прошлый понедельник стало известно о запуске одностраничного сайта с обратным отсчётом до премьеры и надписью «бренд из сердца Европы» на фоне затемненного кроссовера. Были предположения об официальном выходе Lynk & Co на российскй рынок или поставках переименованного «европейца», наподобие Peugeot или Citroen.

Всё оказалось намного проще — брендом из сердца Европы является белорусский Belgee, под которым выпускаются перелицованные китайские кроссоверы Geely Coolray (X50) и Atlas Pro (X70). По сути, heartofeurope.ru — ещё один сайт по продаже эти машин в России.

Белорусский бренд Belgee открыл официальное представительство в России ещё в августе 2024 года. На сегодняшний день дилерская сеть компании насчитывает свыше 130 точек продаж в большинстве российских регионов.

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