В России стартовали продажи внедорожника Haval H7

Объявлены цены и комплектации брутального «вездехода» из семейства Haval Pro.

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Китайский бренд Haval объявил о начале продаж внедорожника Haval H7. Новинка отечественного рынка собирается на заводе Great Wall Motor в Тульской области, рассказали в российском офисе компании.

Среднеразмерный внедорожник, на родине известный как Haval Big Dog, доступен в России с безальтернативным турбомотором 2,0 мощностью 192 л.с. в связке с 7-ступенчатым «роботом». Привод — полный. На выбор доступны девять режимов езды.

Предлагается автомобиль в трёх комплектациях Elite, Premium, Tech-Plus и четырёх вариантах окраски кузова: серый, черный, белый оранжевый. Интерьер представлен в классическом черном и терракотово-черном вариантах.

В базовое оснащение включены светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, обивка сидений экокожей, бесключевой доступ, аудиосистема с восемью динамиками. В среднюю комплектацию добавлены функции вентиляции передних кресел, подогрев сидений заднего ряда, электропривод двери багажника, дополнительные регулировки сидений с памятью и расширенный набор систем помощи водителю.

Топовая версия Tech-Plus отличается 19-дюймовыми колесами, панорамной крышей, вставками из натуральной кожи, проекционным дисплеем и ассистентом автоматической парковки с функцией запоминания маршрута на 50 метров.

Haval Pro уже поступил в российские автосалоны. Внедорожник в версии Elite стоит 3 499 000 рублей, Premium — 3 649 000 рублей и Tech-Plus — 3 799 000 рублей.

H7 относится к семейству внедорожников Haval Pro, которые отличаются брутальным внешним видом и повышенной проходимостью. Также из этой линейки в России доступны модели H3, H5 и H9.

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