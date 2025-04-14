112 роботов и 700 сотрудников: АвтоВАЗ обнародовал подробности серийного выпуска Lada Iskra

Новая модель АвтоВАЗа встанет на конвейер уже в конце этой недели.

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В преддверии старта серийного выпуска автомобилей нового семейства Lada Iskra российский концерн АвтоВАЗа обновил производственные мощности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы тольяттинского автогиганта.

Специально к старту производства на автозаводе в Тольятти запущен абсолютно новых цех сварки. На территории около 40 тысяч кв.м установлено 17 автоматизированных линий и 112 роботизированных сварочных комплексов. Всего в цеху расположено 4800 точек сварки и работают свыше 700 рабочих и инженеров. Производственная мощность сварочного цеха — 30 кузовов в час.

Также роботизированная техника будет помогать сотрудникам в подъеме и соединении тяжелых деталей. Грузоподъёмность роботов — от 125 до 350 кг.

Выпускаться «Искра» будет в трёх кузовах: седан, универсал и кросс-универсал. В модельному ряду новинка АвтоВАЗа займет рыночную нишу между бестселлером Lada Granta и флагманом Lada Vesta.

Старт серийного производства автомобилей нового семейства стартует на этой неделе – в субботу, 19 апреля. Запуск сборочной линии будет приурочен к 55-летию со дня выпуска первой «копейки» – ВАЗ-2101.

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