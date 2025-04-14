Экстремальный Ford Mustang GTD обновил свой рекорд на Нюрбургринге

Самый быстрый «Мустанг» в истории мог опередить Lamborghini Huracan и Porsche GT2 RS MR.

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«Заряженный» спорткар Ford Mustang GTD второй раз за последний год вышел на асфальт 20,8-километровой гоночной трассы Нюрбургринг. Причём «фордовцы» приехали не просто так, а с целью обновить свое предыдущее достижение, установленное в декабре 2024 года — 6 минут 57,685 секунд.

По сведениям очевидцев, присутствовавших на легендарном автодроме в Айфеле на прошлой неделе, самый экстремальный и скоростной «Мустанг» в истории проехал быстрее, чем в первый раз.

«Не буду рассказывать, какое именно время показал Ford Mustang GTD. Пусть об этом первыми сообщат в Ford. Могу лишь сказать, что это точное быстрее прошлогоднего 6.57,685», — сообщил источник на Youtube-канале CarSpyMedia.

После своего первого личного рекорда на немецком кольце Ford Mustang GTD вошёл в топ-10 самых быстрых серийных автомобилей, которые когда-либо ездили по Нюрбургрингу, заняв девятое место в этом списке.

Ближайшие конкуренты «Мустанга» — Lamborghini Huracan LP 640-4 Performante (6.56,45), Radical SR8 LM (6.52,70) и Porsche GT2 RS MR (6.51,45 минут). Абсолютный рекорд в классе серийных машин принадлежит Mercedes AMG One — 6.29,09.

Под капотом Mustang GTD установлен 5,2-литровый турбированный V8, выдающий 826 л.с. мощности и 900 Н•м крутящего момента. Максимальная скорость GTD составляет 325 км/ч, при этом машина имеет допуск на дороги общего пользования.

Помимо мощнейшего двигателя, «Мустанг» нового поколения оборудован активной аэродинамикой, в том числе системой снижения лобового сопротивления (DRS) и закрылками в передней части, а также карбоно-керамическими тормозами Brembo.

Мелкосерийное производство Ford Mustang GTD стартовало в марте нынешнего года. Выпускают суперкар ограниченным тиражом. В США и Канаде заказы уже не принимают, поскольку лист заявок заполнен до 2026 года, европейцы ещё могут приобрести новинку. Первые поставки покупателям запланированы на конец нынешнего года. Минимальная стоимость «Мустанга» — 325 тысяч долларов или 27 млн рублей по текущему курсу.

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