Трамп намекнул на приостановку ввозных пошлин на автомобили

Мировые автоконцерны могут получить отсрочку.

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Президент США Дональд Трамп допустил приостановку действия новых тарифов на ввоз автомобилей из-за рубежа. По словам Главы Белого Дома, автопроизводителям нужно время на перенос своих предприятий в Штаты.

С 3 апреля все импортируемые в США машины облагаются налогом в размере 25% от стоимости. Считается, что эта мера стимулирует автокомпании строить заводы на территории страны, а не ввозить свою продукцию с заводов в соседних Мексике и Канаде.

«Я рассматриваю некоторые возможности, которые помогут автомобильным компаниям. Имею в виду, что автопроизводителям нужно дать время, чтобы перенести производство из Канады, Мексики и других стран в США», — приводит слова Трампа информационное агентство Associated Press.

Неизвестно, как скоро ввозные тарифы могут быть приостановлены и как долго продлится это послабление. Однако мировой автопром на какое-то время наверняка получит передышку. На фоне новых тарифов некоторые производители поставили на паузу поставки своих машин в США, как Volkswagen, Audi, Mitsubishi, для того, чтобы обдумать дальнейшую стратегию действий. Stellantis, в свою очередь, приостановил работу своих предприятий в Мексике и Канаде.

По оценкам экспертов, новые таможенные пошлины приведут к росту цен и сокращению продаж автомобилей в США на миллионы единиц. Общие затраты американского автопрома вырастут на $100 млрд.

Названы автоконцерны, по которым сильнее всего ударят пошлины Трампа