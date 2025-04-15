Глобальные продажи электромобилей выросли на 40%

По итогам трех первых месяцев 2025 года спрос на электрические машины увеличился почти на 30%.

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Мировые продажи электромобилей в марте увеличились до 1,7 млн ​​единиц, что на 40% больше, чем месяцем ранее. А в первом квартале спрос вырос на 29% в годовом выражении — до 4,1 млн единиц, подсчитало аналитическое агентство EV Rho Motion.

Во многом такие высокие темпы роста глобального рынка электрифицированных машин объясняются повышенным потребительским спросом в ряде европейских стран, таких как Германия и Италия. В этих странах продажи электрических машин с начала года выросли на 37% и 64% соответственно. В Великобритании только по итогам марта был установлен рекорд местного рынка — 100 тысяч проданных электромобилей.

Подкрепил рост сегмента BEV и китайский рынок. В Поднебесной продажи электромобилей выросли на 36% по итогам первого квартала. А в марте китайцы были близки к повторению своего рекорда, достигнутого в августе прошлого года — 1 млн единиц.

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Мировые продажи электрокаров в первом квартале 2025 года

В мире: 4,1 млн, +29%;

Китай: 2,4 млн, +36%;

Европа: 0,9 млн, +22%;

Северная Америка: 0,5 млн, +16%:

Другие страны, включая Россию: 0,3 млн, +27%.

По данным «Автостата», в России с начала года продано 1,8 тысяч электрокаров. Это на 68,5% меньше относительно января-марта 2024 года.

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