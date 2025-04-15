Американские тюнеры «прокачали» Audi R8 до 3000 сил

Тюнинговый немецкий суперкар в пять раз мощнее стандартной версии.

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Американское тюнинг-ателье Underground Racing от года к году совершенствует суперкар Audi R8. Благодаря последнему обновлению спортивный автомобиль немецкой марки установил личный рекорд по разгону с места, сообщили тюнеры в соцсетях.

На дрэг-стрипе в Рокингеме, Северная Каролина, Audi R8 преодолел 402 метра за 6,94 секунды и набрал сумасшедшую скорость 350 км/ч. Впервые в истории «восьмерка» продемонстрировала такие выдающиеся динамические характеристики на стандартной для дрэг-рейсинга дистанции.

Механики Underground Racing полностью переделали штатный 5,2-литровый атмосферный мотор V10. Двигателю добавили две большие турбины, были модернизированы блок цилиндров и сцепление, также полностью переписано программное обеспечение электронного блока управления. Наконец, стандартный бензин АИ-98 заменили на высокооктановое гоночное топливо.

В результате всех модернизаций мощность Audi R8 выросла в пять раз — с 562 до 3000 л.с, что и поспособствовало рекорду на прямой. Для сравнения, обычная «восьмерка» проходит дистанцию в 402 метра за 10-12 секунд.

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