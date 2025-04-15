Эксперты назвали самые популярные электромобили в России в начале 2025 года

В топ-5 рейтинга попали два российских бренда.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Электромобили китайского премиум-бренда Zeekr заняли первое место в российском сегменте батарейных машин в первом квартале 2025 года. Об этом сообщило аналитическое агентство «Автостат».

«Зеленые» машины дочерней марки Geely проданы в количестве 689 единиц. Следом в марочном рейтинге идёт Avatr, принадлежащий китайскому Changan, — 193 машины. Третье место занял российский бренд Evolute с результатом продаж 164 экземпляра. Ещё одна отечественная марка «Москвич» расположилась на пятой строчке со 104 проданными электрическими машинами, уступив одну позицию бренду ORA (133 штуки) от концерна Great Wall Motor.

В модельном рейтинге лидирует лифтбек Zeekr 001, который в январе-марте разошелся тиражом 384 единицы. Второе место в рейтинге продаж занял купе-кроссовер Avatr 11 — 164 проданных экземпляра. Российский компактный седан Evolute i-Pro, перелицованный китайский Dongfeng Aeolus E70, нашёл 164 владельцев. Дополнили пятёрку самых популярных «электричек» в России хэтчбек ORA 03 и паркетник «Москвич 3e», проданные в количестве 108 и 103 штуки соответственно.

В общей сложности за три первых месяца 2025 года россияне купили 1854 новых электромобиля. Это на 69% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такое резкое падение в первую очередь связано с общим сокращением отечественного авторынка, который за первый квартал уменьшился на 27%.

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