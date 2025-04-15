Ситидрайв запустил долгосрочную аренду автомобилей в Туле, Ярославле, Рязани и Твери

Один из крупнейших в России операторов каршеринга расширил услуги подписки в четырех городах.

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Каршеринг-сервис Ситидрайв 15 апреля запустил услугу «Надолго» в Туле, Ярославле, Рязани и Твери. Клиентам предлагается аренда автомобилей без фирменной оклейки на срок от одного месяца до трех лет и дольше, сообщила пресс-служба компании.

«Мы видим высокий спрос на подобные решения среди жителей регионов, и уверены, что наша новая услуга поможет удовлетворить потребности клиентов, предоставив им больше свободы выбора и удобства», — прокомментировал Никита Фроликов, директор направления аренды «Надолго».

На выбор предлагается 40 моделей разных классов, включая эконом, комфорт и премиум, а также электромобили. Кроме того, у пользователей будет возможность выкупить машину после аренды «Надолго». Подписка с опцией выкупа автомобиля не требует дополнительных затрат и первоначального взноса.

Техническое обслуживание, налог, полис ОСАГО, ремонт авто и замена шин включены в стоимость аренды и обеспечиваются Ситидрайвом. По запросу могут быть предоставлены детское кресло и транспондер для платных дорог. Арендатор несет расходы только по оплате заправки, мойки и парковки.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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