Каждый десятый россиянин планирует путешествие на майские праздники

По данным масштабного опроса с участием 3500 жителей России, путешествия по стране — популярный сценарий майского отдыха.

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Около 11% опрошенных российских граждан намерены отправиться в путешествие на грядущие майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного СберАвто, Ситидрайв и Работу.ру.

Согласно результатам опроса, каждый десятый россиянин планирует поездки в другие города. 48% путешественников отправятся по стране на собственном автомобиле.

В числе самых популярных направлений для путешествий на майские праздники — Москва и Московская область (24%), Санкт-Петербург (21%), Казань и Ярославль (по 7%), Владимир, Тула Сочи и Калининград (по 5%), Суздаль, Краснодар и Воронеж (по 4%).

9% путешественников воспользуются каршерингом или арендой. По данным Ситидрайва, в последние пару лет услуги каршеринга пользуются большой популярностью на майских каникулах. Так, например, в прошлом году спрос по стране вырос на 56% относительно 2023 года. В курортном Сочи востребованность операторов каршеринга и вовсе увеличилась на 451%.

Что касается других планов на майские, то 21% респондентов отправятся на дачу, 16% поедут в гости к родителям/родственникам. Ещё 21% не собираются куда-либо ехать и проведут майские праздники дома.

СберАвто — сервис для покупки, обслуживания и продажи авто. Он входит в экосистему Сбера для автолюбителей.