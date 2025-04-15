12 павильонов, 93 премьеры и 1000 компаний: программа Шанхайского автосалона-2025

Стали известны подробности программы одной из главных автомобильных выставок в мире.

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С 23 апреля по 2 мая пройдёт 21-й в истории Международный автосалон в Шанхае. Крупнейшая в мире автовыставка в этом году соберет 1000 компаний из 26 стран и станет ареной почти 100 автомобильных премьер, в том числе мировых, сообщили организаторы.

Мероприятие традиционно пройдет в Национальном конгрессно-выставочном центре Шанхая. Площадь выставки займет свыше 360 000 квадратных метров. В восьми павильонах будут представлены легковые автомобили, в четырех остальных будет работать экспозиция автотехнологий и транспортно-логистических услуг.

Среди главных премьер Шанхайского автосалона-2025 можно отметить электромобиль нового бренда AUDI E от немецкого концерна Audi, новые Geely Atlas, Honda P7, Volvo XC90, Zeekr 007 GT, а также концепт-кар BMW Skytop и сразу три электрифицированные новинки от Volkswagen.

23 и 24 апреля на территорию выставочного центра будут допущены только журналисты международных и китайских изданий. В следующие два дня, 25 и 26 апреля, выставку посетят эксперты и профессионалы автоиндустрии, которые проведут переговоры и дадут пресс-конференции. С 27 апреля и вплоть до закрытия 2 мая выставка будет доступна для публики.

Стоимость зрительского билета на Шанхайский автосалон — от 60 до 100 юаней, что по сегодняшнему курсу составляет 670-1200 рублей. Выставка будет работать каждый день с 10:00 до 18:00 по местному времени.

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