Автодилеры предупредили о неминуемом уходе непопулярных китайских марок из России
Основные кандидаты уже известны.
Десяток автомобильных марок из Китая может покинуть российский рынок из-за невостребованности. Об этом рассказал «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных дилеров и экспертов автоиндустрии.
По мнению участников отечественного рынка, сейчас в России есть как минимум десять брендов, которые по причине слабых продаж не приносят прибыли дилерам. Контракты с ними вряд ли будут продлены, особенно учитывая падение продаж в целом.
«В ситуации затоваривания складов, высоких ставок кредитования и низкой потребительской активности уход некоторых марок неминуем», — отметил представитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
По мнению экспертов, в обозримом будущем из нашей страны уйдут такие малоизвестные и непопулярные автобренды из КНР, как Livan, SWM, Forthing, JMC, VGV, Oting, MG и Ora. Некоторые из этих марок продают в лучшем случае по 20 автомобилей за полгода. Ora и вовсе реализуют по одной машине в месяц. А как считают эксперты, даже продажи 60-70 новых автомобилей в месяц не гарантируют марке выживания в текущих рыночных условиях.
По состоянию на начало 2025 года на российском рынке было представлено около 60 автобрендов из КНР. Количество китайских шоурумов по стране составляет примерно 2700 единиц.