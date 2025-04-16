На Шанхайском автосалоне-2025 состоится мировая премьера нового Lexus ES

Пока представлен тизер флагманского седана.

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Японский бренд Lexus раскрыл дату премьеры и подробности седана ES нового поколения. Презентация нового флагмана дочерней марки Toyota состоится 23 апреля на Международном автосалоне в Шанхае-2025.

Ровно за неделю до премьеры Lexus показал тизер новинки. В двух коротких видеороликах можно заметить некоторые обновления экстерьера. Так, например, роскошный седан обзавёлся фарами с L-образными вставками и сплошными задними фонарями с полосой от борта до борта. Кроме того, судя по затемненной фотографии в профиль, ES имеет более покатую крышу, чем модель седьмого поколения.

Технических подробностей пока нет. Ранее в Lexus заявили, что седан будет электрифицирован. Но идёт ли речь о полностью электрической версии или гибриде – вопрос открытый. Все технические подробности и данные по комплектациям в Lexus обещают рассказать на премьере в Шанхае.

Lexus ES выпускается с 1989 года. Седан седьмого поколения, дебютировавший в 2018-м, предлагается в версиях с классическим ДВС и гибридной силовой установкой.

12 павильонов, 93 премьеры и 1000 компаний: программа Шанхайского автосалона-2025