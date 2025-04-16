В Европе передумали запрещать карбон в автомобилях

Чиновники отказались считать карбон материалом, вредным для окружающей среды и здоровья человека.

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Евросоюз не намерен запрещать использование углеродного волокна в автомобилестроении. Об этом рассказала итальянская редакция Motor1 со ссылкой на пресс-службу ЕС.

Пару дней назад западные СМИ сообщили о том, что Европарламент включил карбон в список вредных материалов, которые будут запрещены с 2029 года. Как выясняется, это была черновая версия закононопроекта, и в финальном варианте запрет карбона прописан не будет.

«Карбон будет исключен из списка вредных материалов. Так что и после 2029 года в Европе будут продаваться автомобили с углеродным волокном в конструкции», — пояснил Представитель Европейского парламента.

По оценкам экспертов, примерно 20% от всего использования карбона в мире приходится на автомобильную промышленность. Это легкий и прочный материал применяется в конструкции суперкаров, гоночных машиных и электромобилей.

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