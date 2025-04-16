Honda перенесет производство машин в США из-за тарифов Трампа

Автопроизводитель из Страны восходящего солнца отреагировал на тарифную политику президента США.

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Японский концерн Honda одним из первых среди мировых автопроизводителей принял решение о переносе производства ряда моделей на территорию США в связи с новыми ввозными пошлинами. Об этом стало известно деловому изданию Nikkei.

Уже в июне Honda будет выпускать гибридный Civic для американского рынка не на родине в Японии, а в США — на заводе в Индиане. В дальнейшем компания также может переместить в Штаты производство других популярных моделей с предприятий в Канаде и Мексике.

Около трети продаваемых в США автомобилей Honda выпускаются в других странах. За ближайшие два-три года «японцы» планируют перенести большую часть этого производства на местные заводы и собирать 90% реализуемых автомобилей в Штатах.

2 апреля в США вступили в силу 25-процентные ввозные пошлины на автомобили иностранного производства. Не все мировые автокомпании отреагировали так, как Honda. Audi и Volkswagen приостановили поставки автомобилей в страну, а Volvo объявила прекращении продаж седана S90, который не пользовался популярностью на американском рынке.

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