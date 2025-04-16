1000 новых автомобилей: Ситидрайв пополнил автопарк в Москве и Санкт-Петербурге

Жители двух мегаполисов смогут оценить современные модели в краткосрочной аренде и по подписке.

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Каршеринг-сервис Ситидрайв объявил о значительном пополнении своего автопарка в Москве и Санкт-Петербурге. Жителям столицы и города на Неве доступны сразу 1000 новых машин, среди которых есть как уже знакомые клиентам российского каршеринга, так и совершенно новые модели.

Среди пополнения автопарка Ситидрайва — стильный кроссовер Belgee X50 Active и компактный паркетник GAC GS3. Новинки доступны как для долгосрочной аренды, так и по подписке «Надолго».

Для долгосрочной аренды в Москве и Санкт-Петербурге наряду с новинками доступны следующие модели: Chery Tiggo 7 Pro Max, Chery Tiggo 7 Pro Max 4WD, Omoda C5, Omoda S5, Haval Jolion 2WD 2024, Haval Jolion 2WD 2025, Tank 300.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы наши клиенты имели возможность тестировать самые разные модели, соответствующие высоким стандартам качества, и принимать взвешенное решение перед оформлением долгосрочной аренды», – прокомментировал Эдуард Мингажев, генеральный директор Ситидрайва.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, каршеринг-сервис Ситидрайв работает в Сочи, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. Общий парк компании насчитывает более 19 000 автомобилей.

Ситидрайв является частью экосистемы Сбера для автолюбителей. На сегодняшний день сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

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