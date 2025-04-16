Audi представила самый аэродинамичный бензиновый автомобиль в своей истории

Состоялась премьера седана Audi A6.

© Audi

Более эффективной аэродинамикой в модельном ряду Audi могут похвастать только электрические модели

Немецкий автоконцерн Audi официально представил седан A6. Новинка пополнила семейство, в котором представлены бензиновый универсал A6 Avant и электрические A6 Avant e-tron и A6 Sportback e-tron, сообщила пресс-служба компании.

Особое внимание при создании новой машины инженеры и конструкторы уделили аэродинамике. Кузов получил обтекаемые формы и низкий профиль. Как результат, машина имеет рекордно низкий коэффициент лобового сопротивления — всего 0,23. Это наименьший показатель среди всех топливных автомобилей в истории Audi. Более совершенную аэродинамику имеют только электрокары, как, например, A6 Sportback e-tron с 0,21 Cd.

Помимо продвинутой аэродинамики, в Audi на 30% улучшили шумоизоляцию салона. Это добавляет комфорта при вождении, как адаптивная пневматическая подвеска, позволяющая менять высоту дорожного просвета на 20 мм.

По габаритам новым новый Audi A6 отличается от седана предыдущего поколения: длина — 4999 мм (+60 мм), ширина — 1875 (-11 мм), высота — 1418 мм (-39 мм), колесная база равна 2927 мм (+3 мм). Вместимость багажника уменьшилась с 546 до 492 литра груза.

Технически A6 не отличается от представленного в марте универсала универсал Avant. На выбор представлены турбомоторы на 2,0 и 3,0 литра, выдающие 204 и 367 л.с. Ещё один вариант — дизельный агрегат мощностью 204 л.с. Все версии оснащены «мягким» гибридом, помогающим ДВС на разгоне.

Стоимость нового седана Audi A6 — от €55 тысяч или 5,1 млн рублей по текущему курсу. Предзаказ на новинку концерна из Ингольштадта будет открыт во второй половине апреля, продажи стартуют грядущим летом.

Audi приступила к тестам спорткара TT нового поколения