В России могут вернуть скидку в 50% за быструю оплату штрафа

В начале 2025 года скидка была уменьшена до 25%.

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На рассмотрение в Правительство РФ направлен законопроект о возвращении 50-процетной льготы для водителей, своевременно оплачивающих штрафы за нарушения ПДД. Об этом рассказал автор инициативы, депутат Госдумы и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С 2016 по 2024 годы оштрафованные водители получали скидку в 50% при оплате штрафа в течение 20 дней с момента получения «письма счастья». С 1 января текущего года льготный период был увеличен до 30 дней, но скидка стала меньше в два раза — 25%.

«Настаиваем на возврате к прежним правилам: бюджет пусть и приобретает дополнительные средства от снижения скидки, но при этом растет загруженность специалистов органов принудительного взыскания, и, соответственно, административные расходы государства», — написал Нилов в своем Телеграм-канале.

Депутат считает, что также необходимо вернуть льготный период в 20 дней под прежнюю скидку. С 20-го по 30-й день после вынесения постановления он предложил льготу в 25%.

Скидка при оплате штрафа не распространяется на грубые нарушения ПДД, как езда в состоянии алкогольного опьянения, выезд на встречную полосу, повторный проезд на красный сигнал светофора, управление автомобилем после лишения прав, и.т.д. Не действует скидка и на нарушения правил, которые не регулируются на федеральном уровне, как требования к парковке в Москве.

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