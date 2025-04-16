Mercedes представил лимитированный «Гелендваген» в винтажном стиле

Тираж спецверсии «Гелика» крайне ограничен.

© Mercedes-Benz

Компания Mercedes-Benz выпустит свой культовый внедорожник G-Class в ретро-версии под названием Stronger Than the 1980s. Новинка выйдет крайне ограниченным тиражом в 460 штук, сообщила пресс-служба немецкого автопроизводителя.

Модификация под наименованием, которое переводится как «Сильнее, чем в 80-х», посвящена самому первому Mercedes-Benz G-Class — W460. Эта модель выпускалась с 1979 по 1990 годы и стала первым серийным внедорожником, в простонародье именуемым как «Гелик».

© Mercedes-Benz

Выпускаться машина будет в классических зелёном, бежевом и белом цветах, в которые был окрашен «Гелендваген» первого поколения. Из других особенностей своего дальнего родственника внедорожник, построенный на базе рестайлингового G-Class 2025 года, унаследовал оранжевые поворотники, радиаторную решетку с горизонтальными ламелями, колесные диски в характерном белом окрасе и защитные решетки фар. Задняя дверь украшена серебряным значком бренда с черной надписью «Mercedes-Benz» и оснащена чехлом запасного колеса, как на исторической модели.

Салон оформлен под стать внешнему виду автомобиля. Центральная часть кожаного сиденья покрыта тканью серого-синего цвета, который был очень популярен в 80-х. Дизайн накладок порогов является отсылкой к рельфеу гор Шёкль, расположенных недалеко от Граца, где проходили первые тесты W460.

© Mercedes-Benz

Стоимость Mercedes-Benz G-Class в винтажном стиле — от $203 тысяч или 16,7 млн в переводе на рубли.

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