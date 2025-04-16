Hyundai рассекретила гоночный гиперкар для «Ле-Мана»

Южнокорейский автоконцерн в 2026 году дебютирует в WEC.

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Корейский автогигант Hyundai Motor показал на автосалоне для участия в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC). Премьера эффектного оранжевого болида состоялась на автосалоне в Нью-Йорке.

Гиперкар получил шильдик Genesis, премиального суббренда Hyundai, и будет называться GMR-001. Корейский автопроизводитель разработал гибридный двигатель на базе бензинового V8, а постройкой шасси занималась французская компания Oreca, специализирующаяся на гонках на выносливость с 1990 года и работавшая в разное время с BMW, Nissan, Acura.

C 2014 года Hyundai выступает в чемпионате мира по ралли, где за 11 лет выиграла 29 этапов, завоевала один титул в зачете пилотов и два — в зачете производителей. По слухам, совмещать участие c WEC «корейцы» не собираются и, возможно, уже в ближайшие дни объявят о закрытии своей программы в WRC.

На сегодняшний день в топовом классе WEC представлены такие автобренды, как Ferrari, Porsche, Toyota, BMW, Peugeot, Aston Martin, Cadillac, Alpine. В 2027 году пул участников пополнят Ford и McLaren.

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