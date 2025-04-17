Стартовали предзаказы на новинку АвтоВАЗа

Дилеры начали принимать заявки на покупку Lada Iskra.

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В ближайшую субботу, 19 апреля, в Тольятти состоится торжественный запуск серийного производства автомобилей нового семейства Lada Iskra. Пока не анонсировано, как скоро новая модель АвтоВАЗа появится в продаже, но предзаказ уже открыт.

По сведениям «Российской газеты», дилерские центры начали принимать заявки от покупателей. Отмечается, что обращений пока не так много, так как клиенты хотят увидеть машину «вживую».

Учитывая, что обычно между стартом товарного производства и запуском продаж проходит 1-1,5 месяца, в автосалонах «Искра» появится во второй половине мая или в июне. Ранее подобные сроки обозначал и глава АвтоВАЗа Максим Соколов, заявив, что новинка поступит в продажу ближе к концу второго квартала текущего года.

Lada Iskra займет рыночную нишу между бестселлером Lada Granta и флагманской моделью. Выпускаться автомобиль будет в кузовах седан, универсал и кросс-универсал. Ориентировочная стоимость — от 1,3 млн рублей.

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