Новая версия Solterra: Subaru презентовала электрический кросс-универсал Trailseeker

Новинка оказалась удлиненной версией первого электромобиля Subaru.

© Subaru

Японский бренд Subaru представил свою вторую «чистую» электрическую модель. Премьера кросс-универсала Trailseeker состоялась на Международном автосалоне в Нью-Йорке, стартовавшем 16 апреля.

После публикации тизера Trailseeker несколько дней назад были предположения, что, как и первая «электричка» Solterra, Trailseeker будет базироваться на высоковольтной архитектуре Toyota и станет копией батарейного кроссовера Toyota bZ5X. Новинка действительно унаследовала разработку японского концерна, но оказалась похожа на другую модель, особенно в плане интерьера.

© Subaru

По сути, Trailseeker оказался слегка подретушированной удлинённой версией Solterra. Новый электромобиль на 152 мм длиннее и на 25 мм выше своего электрического родственника, который, в свою очередь, является копией Toyota bZ4X. Фары получили шесть светодиодных секций вместо четырёх, а многоугольная фальш-панель на месте радиаторной решётки стала менее выразительной. Также исчезли боковые воздухозаборники, зато центральный воздуховод переднего бампера стал больше. «Противотуманки» перекочевали с нижней части передка под фары. Задняя корма обзавелась сплошным фонарём, а бампер получил более сложную и рельефную форму, сохранив два стоп-сигнала по бокам.

Интерьер один в один является копией Solterra.

Технически Trailseeker также полностью соответствует первой электрической модели Subaru. В движение автомобиль приводит двухмоторная силовая установка, выдающая 375 л.с. Тяговая батарея ёмкостью 74,7 кВт·ч обеспечивает запас хода до 420 км.

Подробная информация о комплектациях и стоимости Subaru Trailseeker будет раскрыта ближе к началу продаж, запланированному на 2026 год.

Главные автопремьеры недели 7 — 13 апреля. Фотогалерея