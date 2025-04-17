Президент Ferrari анонсировал дату презентации первого электрокара

Компания из Маранелло шла к выпуску первого электромобиля несколько десятилетий.

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Итальянский производитель суперкаров и гоночных машин Ferrari представит свой первый электромобиль 9 октября 2025 года. Об этом президент компании Джон Элканн заявил на ежегодном собрании акционеров.

Сейчас в линейке «Кавалино Рампанте» представлено четыре гибрида: LaFerrari, SF90 Stradale, SF90 Spider и 296 GTB. В течение нынешнего года состоится премьера Ferrari F80 с комбинированной силовой установкой. Однако Ferrari Elettrica станет первой полностью батарейной машиной.

Как отметил генеральный директор Ferrari, в разработке «электрички» инженерам компании пригодился опыт работы с KERS в 2009 году и гибридным двигателем с 2014-го в гонках Формулы-1.

«Мы готовились к выпуску электрифицированной машины несколько десятилетий. Сначала наша компания получила опыт работы с электрическими технологиями в Ф-1, а затем применила эти знания в разработке гибридных гоночных машин (WEC) и дорожных суперкаров. С воодушевлением ждём дебюта Ferrari Elettrica», — приводит слова Элканна информационное агентство Reuters.

Специально для выпуска электромобиля на заводе Ferrari в Маранелло была построена новая площадка, запуск которой в эксплуатацию состоялся в июне 2024 года. Все компоненты для инновационной машины компания будет производить самостоятельно.

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