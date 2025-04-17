Буст-режим и 4,5 секунды до «сотни»: флагманский Kia EV9 получил «ночную» версию

Флагман Kia обзавёлся версией с чёрным оформлением и улучшенным Boost-режимом.

© KIA

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai показал на Международном автосалоне в Нью-Йорке «ночную» версию флагманского электрического внедорожника Kia EV9.

Особенностью Kia Nightfall EV9 является чёрное оформление. В чёрный цвет окрашены верхний и нижний края заглушки на месте радиаторной решётки, корпуса боковых зеркал, пороги, центральные стойки, 20-дюймовые колёсные диски и рейлинги. Фары и фонари тоже имеют затемнённый дизайн.

Интерьер оформлен в аналогичном стиле и имеет черную глянцевую отделку. Обивка потолка и сиденья получили затемненную прострочку.

Оборудован Nightfall EV9 двухмоторной электрической силовой установкой на 384 л.с., как и стандартная версия. Кроме того, внедорожник унаследовал Boost-режим, при его активации которого крутящий момент кратковременно возрастает с 600 Н·м до 700 Н·м. Благодаря бусту внедорожник разгоняется до «сотни» всего на 4,5 секунды, что даже быстрее базовой модели, которая с этим режимом набирает скорость до 100 км/ч за 5 секунд.

© KIA

Во сколько обойдётся ночная версия EV9, в Hyundai не уточнили. В продажу машина поступит до конца июня.

Kia EV9 дебютировал на глобальном рынке в середине 2023 года. За практически два года продаж автомобиль разошёлся тиражом около 100 тысяч экземпляров. На премии World Car Awards-2024 внедорожник завоевал награду «Всемирный автомобиль 2024 года».

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